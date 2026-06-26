JR東海は、6月27日始発から東海道新幹線全線で、列車の遅れや急遽の運転見合わせ、行先変更、運休などが発生する可能性があると発表した。台風7号接近の影響で、東京〜豊橋駅間で強雨や強風の予報があることに伴うもの。新幹線に接続する在来線でも運休をはじめ運転見合わせなどが発生する場合があるとして、最新の運行情報の確認を呼びかけている。6月27日を有効期間に含むきっぷは、手数料なしで変更・払いもどしを受け付ける。