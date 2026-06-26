名古屋で開かれる日本代表との親善試合を前に、世界的なラグビーチームが子供たちと交流しました。迫力ある掛け声を響かせるのは、ニュージーランドの先住民族・マオリ族にルーツがあるメンバーでつくるラグビーチーム「マオリ・オールブラックス」。26日、ヒサヤオオドオリパークでイベントが開かれ、子供たちとラグビーに関するクイズなどで交流しまし