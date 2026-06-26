夏休みがじわりじわりと近づいてきていますが……どこに行くか、もう決めた？富士急ハイランドでは野外シネマ「FUJIYAMA OPEN AIR THEATER in FUJI-Q HIGHLAND」を開催します。「真夏に野外はちょっと…」としり込みする人もいそうだけど、夜開催だし、標高が高いから涼しそう♪しかも長期にわたっておこなわれるらしく、ひんぱんに通うこともできちゃうんです。【どんなイベント？】昨年も好評だったという「FUJIYAMA OPEN AIR