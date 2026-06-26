これからの気象情報です。 27日(土)も、はじめ雨雲のかかるところがありそうです。 ◆警報・注意報 現在、沿岸部に強風注意報、村上市・粟島浦村・佐渡市に波浪注意報、上越の各地に濃霧注意報が発表されています。 ◆6月27日(土)の天気 ・上越地方 朝の早い時間は、にわか雨のところがあるでしょう。 また、昼ごろまでは濃い霧の出るところがありそうです。 車の運転など十分にご注意ください。 ・中