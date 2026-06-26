県内の男性(60代)が警察官や検事を名乗る男から暗号資産約4400万円相当をだまし取られる被害に遭っていたことが分かりました。県警によりますと2月上旬、県内の男性(60代)の自宅の固定電話に電話がありました。男性が電話に出ると自動ガイダンスが流れ、指定した番号を押すように促されたということです。すると、NTTの職員を名乗る男につながり、「あなたの名義で電話番号が勝手に契約され、この電話番号が特殊詐欺に使われて