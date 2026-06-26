企業や業界への理解を深めてもらおうと、高校生を対象にした「職業体験会」が長崎市で開かれました。 高校生が取り組んでいるのは、配管の取り付け作業です。 長崎市で行われた職業体験会には、17の企業と10の高校から、約150人の生徒が参加しました。 （参加者） 「腰の周りに(道具を)つけたが重くて、結構 力もいって重労働だと思った。 自分の知らない仕事がたくさんある中、体験を実際することで幅も広が