電車で急に気分が悪くなり、何度も吐きそうになるのを我慢。【思いもよらぬ展開】幼い子供を連れて苦労していたら、後ろから?追い抜き?…モヤモヤしてたけどようやくたどり着いた駅でトイレに駆け込み、籠っていると......。京都府在住の30代女性・Mさんの学生時代の体験談。＜Mさんからのおたより＞学生の時、友達とインドカレーの食べ放題に行き、食べ過ぎてしまいました。帰りの各駅停車の電車で急に気分が悪くなり、何度も吐き