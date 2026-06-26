警察官が取り囲む中、ゆっくりと車が前進しています。 【写真を見る】警察に囲まれて車をバック救急用ストレッチャー破壊酒酔い運転で男(23)を現行犯逮捕事前に当て逃げの通報熊本 26日朝、熊本市で、酒に酔った状態で車を運転したとして、20代の男が現行犯逮捕されました。 男は、道路上で停まった車の中で寝ていたということです。 足元ふらつき…酒酔いで後方発進⁉ 26日午前7時過ぎ、熊本市交通局の近