八尾空港＝2017年9月、大阪府八尾市（共同通信社ヘリから）26日午後5時半ごろ、大阪府八尾市の八尾空港で、小型機が滑走路で停止しきれずにオーバーランした。府警八尾署によると、フェンスにぶつかって停止したとみられる。けが人はいなかった。国土交通省は同日、事故につながりかねない重大インシデントに認定したと明らかにし、運輸安全委員会が航空事故調査官2人を指名した。小型機は全国で病院を運営する「徳洲会グルー