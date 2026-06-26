サッカー日本代表は6月26日、FIFAワールドカップ北中米大会グループFでの最終戦でスウェーデンと対戦。1-1の引き分けで試合は幕を閉じた。【写真】「めちゃめちゃ破けてません？」本田もツッコんだ田中碧の“ボロボロソックス”長友は“日の丸”ヘアバンドを裏返しか日本は初戦でオランダと2-2で引き分け。第2戦ではチュニジアに4-0で快勝している。最終戦で引き分けに持ち込んだため日本は勝ち点1を獲得し、合計勝ち点5でグル