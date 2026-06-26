発達障害がある子どもの海外留学支援をうたう会社の元代表。加藤永江容疑者（57）。50代の女性から約1900万円をだまし取った疑いが持たれています。「同じように悩んでいるお子さんもちゃんと留学に成功しています。欧米の学校のサポートは日本とは全然違うので」とうたい文句を言い、その際、加藤容疑者は医師の資格がないにもかかわらず発達障害の診断書を交付。イギリスやニュージーランドの実在する学校への留学を勧めていまし