ボートレース江戸川の「9代目江戸川番長決定戦」は予選3日間を終え、27日に予選最終日を迎える。今節乗りっぷりが光っている一人が奥平拓也（56＝東京）だ。2日目まで5、2、1着と着実にリズムを上げてきた奥平。3日目は1Rに5号艇で出走。スタートは泉啓文と並ぶコンマ29の4番手。1マークを果敢にブン回り、インから先に回った田辺亮蔵に外から並んだ。2マークは田辺が内有利に先取り。奥平は田辺の懐を突こうとしたが、入れな