「フジ・メディア・ホールディングス」の清水賢治社長が会見し、SBIホールディングスと、メディアコンテンツ領域での業務提携などの検討を始めると発表しました。フジ・メディア・ホールディングス・清水賢治社長「複数回お会いしているうちに、現在、資本関係はありますので、一緒にやった方がお互いにとってウィン-ウィンの関係になれるモノがあるんじゃないかという結論になってきた」清水社長は、今後SBIと、コンテンツ・IP、