「日本代表の活躍ぶりに視聴率もうなぎ登りです。NHKが中継したオランダ戦は早朝にもかかわらず、平均世帯視聴率は27.1％を記録。さらに日本テレビ系で中継されたチュニジア戦は、平均世帯視聴率30.2％（いずれもビデオリサーチ、関東地区）と大台に乗りました」（テレビ局関係者）現在開催中のFIFAワールドカップ2026で、活躍ぶりに注目が集まっているサッカー日本代表。初戦は強豪オランダを相手に2−2で引き分け、第2戦はチュニ