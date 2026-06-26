【モデルプレス＝2026/06/26】歌手の千昌夫が6月25日、自身のInstagramを更新。ヘリコプターのライセンス証を公開した。【写真】78歳ベテラン演歌歌手「初めて知った」40年以上前の証明写真＆本名に注目集まる◆千昌夫、ヘリコプターライセンス証披露同月24日の投稿で「ヘリコプター技量維持のため時々40数年前にライセンス取得。脳劣化防止フライト ＃回転翼 免許」と明かし、上空からの写真を公開していた千。この日は「これが僕