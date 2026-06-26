【モデルプレス＝2026/06/26】元タレントの木下優樹菜が6月26日、自身のInstagramを更新。ソロプリクラを公開した。【写真】芸人の30代元妻「オーラ出てる」ソロプリクラ6カット公開◆木下優樹菜、ソロプリクラ披露木下は「生」と記し、1人で撮影した6カットのプリクラを投稿。両手を頭の上で合わせて大きなハートを作りウィンクする姿や目を大きく開けて頬を膨らませるポーズ、口に手を当てて笑う姿など表情豊かなショットを披露