韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「썸타다（ソムタダ）」の意味は？「썸타다（ソムタダ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、恋愛に関係する言葉です。「썸타다（ソムタダ）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「友だち