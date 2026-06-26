名古屋駅近くのカラオケ店などで女性2人を相次いで殺害した罪に問われている男に、検察は無期懲役を求刑しました。住居不定・無職の曽我春暉被告(28)は2023年、中区の自宅で交際相手の女性(当時30)を浴槽に沈めて溺死させた後、名古屋駅近くのカラオケ店で別の知人の女性(当時20)を包丁で刺して殺害した罪に問われ、起訴内容を認めています。26日の裁判で、検察側は「自らの死を願っていた被告が、自分より非力な女性を巻き