◆パ・リーグ西武―日本ハム（２６日・ベルーナＤ）３連敗中の首位・西武がアレクサンダー・カナリオ外野手の一打で同点に追いついた。１点を追う３回、１死から石井が左中間への二塁打を放ち出塁。続くカナリオが相手先発・伊藤の１３３キロスライダーを中前にはじき返す適時打を放ち、同点に追いついた。カナリオは「得点圏にランナーがいたので、ランナーをかえすことだけを考えて打席に入りました。得点につながって良か