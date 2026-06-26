梅雨前線の影響で、東海地方は台風接近前から大雨になっています。 【写真を見る】“ダブル台風” 東海地方は27日に最接近 三重県では避難所を開設した自治体も 収穫間近のブドウ園では枝を固定して対策 （田中希宜記者）「午後1時の三重県熊野市です。雨で景色は白くかすんでいて、海は白い波が上がっています」 三重県南部の熊野市では、車が水しぶきを上げながら走っていました。「ダブル台風」は、東海地方には27日最接近す