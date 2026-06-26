神奈川県箱根町が全国初となる使い道を自由に選択できる「宿泊税」を導入する方針を決めました。背景にある箱根の悩みとは。千葉県浦安市にある東京ディズニーリゾート。「夢の国」には、全国各地から観光客が集まってきますが…千葉県 熊谷俊人 知事「宿泊税については令和10年9月を考えている」今月17日、千葉県は再来年の9月から「宿泊税」を導入する方針を明らかにしました。「宿泊税」はホテルなどの宿泊客に