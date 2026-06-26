4人組ダンスヴォーカルグループ「SPEED」が、デビュー30周年を目前にして、オフィシャルTikTokアカウントを開設したことを、公式サイト上で発表しました。 【写真を見る】【 SPEED 】オフィシャルTikTokアカウントを開設8月5日のデビュー30周年に向けて初回投稿「Body & Soul」は早くも26万再生突破公式サイトでは、今月25日に「オフィシャルTikTokアカウント開設！さらに『SPEED楽曲シェアキャンペーン』も同時スタ