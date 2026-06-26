財務大臣の諮問機関は、高齢者の病院窓口負担を原則3割にするほか、大学の数を2040年までに最大で半分程度減らすべきだとする意見書をまとめました。財政制度等審議会がきょう、片山財務大臣に手渡した意見書では、「未来への投資」を強化すべきとした一方、防衛力の強化や消費税減税など財政的な負担も同時にかかるため、国全体の収支のバランスを保つことが不可欠だと強調しています。財政制度等審議会十倉雅和 会長「申