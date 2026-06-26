高市総理はきょう、中傷動画報道などをめぐり、“秘書の陳述書を提出し答弁としたい”と発言したことについて「国会での質問に対応しないという趣旨ではない」と説明しました。高市総理「あらかじめ陳述書を提出して質疑者にも国民の皆様にも全体像を読んでいただくことで理解が深まると考えました。陳述書を提出して国会での御質問に対応しないという趣旨ではないということは言うまでもございません」自らの公設秘書が中傷動画の