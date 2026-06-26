きょう（26日）午前8時から行われたサッカーワールドカップ日本対スウェーデン戦。通勤・通学の時間と重なった試合に、岡山の街では…？ 【写真を見る】サッカーW杯に通勤時間帯の街はそわそわ日本代表愛があちらこちらにあふれ出した朝の風景 （山口慧樹記者）「午前8時試合が開始されました。通勤、通学時間ですが、試合結果が気になる方はいるんでしょうか」 サッカー日本代表の決勝ト}