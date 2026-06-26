トクリュウ＝匿名・流動型犯罪グループの関与が疑われる強盗などの事件が全国で相次いでいます。香川県警は、犯罪グループが犯行の下見のため、住宅に小型カメラを設置する行為が県内で確認されたとして、注意を呼び掛けています。 【写真を見る】「小型カメラ」で向かいの家から行動を監視か下見のリアルな手口全国で相次ぐトクリュウ強盗とみて捜査【香川】 実際に犯行の下見に使われたとみられるカメラを警察