戦争の記憶を次の世代につなぐ取り組みです。岡山市中区の山陽学園中学校で生徒が語り部となり、戦争体験を伝える平和学習が行われました。 【写真を見る】「両側の家は炎に包まれて燃えていました」高校で生徒たちが「語り部」に戦争の記憶を次の世代に語り継ぐ取り組み【岡山】 「空襲だ、焼夷弾だという声の中を一生懸命走りました。道の両側の家は炎に包まれて燃えていました」 生徒たちに、戦争と平和について自ら考え