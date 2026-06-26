※詳しくは動画をご覧ください 長崎港で初めての取り組みです。 船員を目指す学生を対象に、ナフサなどの石油製品を運ぶタンカーの見学会が行われました。 ホルムズ海峡の事実上の閉鎖で、注目される石油輸送。 船員の募集につなげようと、船の運航事業者でつくる団体が開いた見学会には、南島原市の「国立 口之津海上技術学校」の学生84人が参加しました。