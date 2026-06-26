県内では25日から断続的に雨が降り続き佐世保市で県道が陥没、交通機関にも影響が出ました。 雨のピークは過ぎましたが、地盤が緩んでいる所があるとして、土砂災害に注意するよう呼びかけています。 ※詳しくは動画をご覧ください 佐世保市では土砂災害が相次ぎました。 庵浦町では、25日夜、県道が長さ30メートル、高さ16メートル、幅3メートルにわたって崩落。 県道の下にある住