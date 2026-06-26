北海道・千歳警察署は2026年6月26日、会社員の男（24）を現住建造物放火の疑いで逮捕しました。男は、6月25日午後3時ごろ、千歳市稲穂4丁目にある自宅アパートの1室に火をつけて、アパートの壁を焼損させた疑いが持たれています。警察によりますと、2階建てアパートの1階の部屋の壁が一部燃えましたが、この火事によるけが人はいないということです。調べに対し、男は「火をつけたことは間違いない。弁解したい