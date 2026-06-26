7号・8号の「ダブル台風」が6月27日に接近する見込みの近畿地方は、すでに大雨に見舞われています。台風や大雨により、26日から27日にかけて交通機関にも影響が出ています。 ▼26日（金）在来線の運行情報 JR西日本によりますと、26日（金）に終日運転を見合わせる在来線は以下です。 ・北陸線米原～近江塩津 ・学研都市線木津～京田辺 ・大和路線柏原～加茂 ・関西線亀山～加茂 ・奈良線