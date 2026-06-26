カモシカは国の特別天然記念物に指定されています。 【写真を見る】＜迫る絶滅の危機＞九州のカモシカを守ろう約35年後には10頭未満に研究者たちが熊本県に要望書国の天然記念物 近年、九州ではシカの増加で、絶滅の危機に瀕しているというカモシカを守ろうと、研究者達が動き始めています。 約35年後、九州で10頭未満に 豊かな森を象徴する日本固有種で、ヤギやヒツジの仲間であるカモシカは、現在、九州に約200頭が