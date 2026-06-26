一軒家を狙った強盗の実行役として、SNSなどを通じて知人を勧誘した疑いで逮捕された25歳の男性について、大阪地検は26日付けで不起訴としました。 大阪市西区に住む25歳の男性は、今年4月中旬ごろ、20代の知人に対し、「大阪の一軒家に強盗に入る」「縛ったり、最悪殺さなあかん」などと持ちかけ、強盗の実行犯として働くよう勧誘した疑いで逮捕・送検されました。 警察によりますと、男性からは標的にする住宅の画像などがSNS