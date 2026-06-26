石原環境大臣の発言について患者団体側が謝罪を求めていた問題で、環境省の職員が26日、事実上謝罪する大臣の言葉を団体側に伝えました。 【写真を見る】水俣病患者団体への発言に石原環境大臣「言葉足らずだった」事実上の謝罪も環境省は「事務方としては解説を控えたい」 環境省特殊疾病対策室 有賀玲子室長「みなさんを傷つけるような形になってしまったのではないか」 経緯―― 今年4月30日、水俣市を訪れた石