京都府精華町は、町内で土砂災害が発生しているとして２６日朝に東畑地区２３９世帯５２９人に対して発令した「緊急安全確保」（レベル５）について、同日午後６時５０分に解除し、避難が必要な「避難指示」（レベル４）に切り替えた。