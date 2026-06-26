気象台は、26日午後7時05分に、レベル３土砂災害警報を太子町、河南町に発表しました。大阪府では、土砂災害に警戒してください。【土砂災害警報（発表中）】■堺市●レベル２土砂災害注意報■岸和田市●レベル２土砂災害注意報■豊中市●レベル２土砂災害注意報■池田市●レベル２土砂災害注意報■吹田市●レベル２土砂災害注意報■高槻市●レベル２土砂災害注意報■貝塚市●レベル２土砂災害注意報■枚方市●レベル２土砂災害注