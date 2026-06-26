農業のスマート化で能登地域の復興を目指します。輪島市では、最先端技術で稲作が進められる水田の成育状況が確認されました。水田を無人の状態で進む田植え機。「自動操縦機能」を備えたこちらの田植え機は、農業機械の操作経験が少ない人でも扱うことができ、農作業の負担軽減や農地の大規模化などが期待できます。約1ヘクタールの広さのこちらの水田は、この機械を使って田植えが行われました。 この日は、石