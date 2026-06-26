【モデルプレス＝2026/06/26】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ・≠ME（ノットイコールミー／通称：ノイミー）の、新メンバー追加オーディションが開催されることが発表された。【写真】指原プロデュースアイドル、ミニ丈衣装で美脚披露◆≠ME、新メンバーオーディション開催決定オーディションの応募期間は、6月26日19:00 〜7月26日23:59までとなる。≠MEは指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ。≠MEという名前に