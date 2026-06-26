【モデルプレス＝2026/06/26】謎解きクリエイターの松丸亮吾が6月25日、自身のInstagramを更新。鍛え上げられた上半身を披露した。【写真】30歳謎解きクリエイター「胸板がついてきてる気がする」鍛え上げられた上裸ショット◆松丸亮吾、鍛え上げられた上半身公開松丸は「少しずつ、胸板がついてきてる気がする…！＃筋トレ 続いてます。とても楽しい」とコメント。上半身裸で親指を立てたセルフショットを公開し、鍛え上げられた