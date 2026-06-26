鹿児島県本土の志布志市はどのような様子でしょうか。松崎さん！ 志布志市上空はどんよりとしていて、じめじめと蒸し暑くなっています。 海の方を見てみますと、沿岸の波はまだ静かです。また、風は時折、背の高い木々を揺らすようなものもありますが、全体的には落ち着いています。 住民によりますと、雨も1日を通してほとんど降っていないということです。 台風7号は、県本土には未明から27日の明け方にかけて最接近す