台風7号今後の進路や注意点について、亀田気象予報士の解説です。 現在の奄美市の様子ですけれども、この後、台風は奄美市に接近していきます。夜の台風接近です。ご注意ください。 現在、台風は奄美大島の西の海上にあって、1時間に20キロで北東方向へと進んでいます。 中心の気圧は990ヘクトパスカル、暴風域はありません。現在、奄美地方と屋久島が台風の強風域に入っています。 この後、北上しますと台風は26日夜遅