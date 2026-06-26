鹿児島県内の離島では台風7号の影響が出ているところもあります。龍郷町のホテルは予約の半数以上がキャンセルになりました。 （記者）「沖永良部島風が強く、木々を大きく揺らしている」 大荒れとなった沖永良部島。島内では一時190戸で停電が発生し、強風のなか復旧作業にあたっていました。 また、和泊町の家電量販店では停電に備える住民も。 （住民）「懐中電灯。停電するかと思って買っておこうかと」 奄美大島・龍