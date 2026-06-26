【モデルプレス＝2026/06/26】モデルで女優の森高愛が6月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。品数豊富な朝食を公開した。【写真】28歳女優「野菜たっぷりでヘルシー」早く起きれた日の品数豊富な朝食◆森高愛、朝食公開森高は「昨日22時くらいに寝たら 朝、早く起きれてたくさんご飯作れた！稽古前の充実した時間」とコメント。ご飯、肉料理、トマトやレタスのサラダ、ポテトサラダ、キウイが並んだ朝食の食卓を公開した。