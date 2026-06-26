続いて台風がまもなく最接近する奄美市名瀬から中継です。有島さん！ 私はいま、奄美市名瀬の商店街にいます。 ほとんどの店のシャッターは下ろされ、人通りもまばらです。目の前の通りは、いつもは交通量の多い場所ですが、今日は通常より少なく感じます。 奄美大島では朝から時折強い雨が降る時間帯もありました。 現在もそれほど強くはありませんが、雨が降っています。 台風7号はこのあと、26日夜遅くに奄美