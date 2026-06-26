【モデルプレス＝2026/06/26】モデルの高橋ユウが6月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。鶏むね肉の手料理を公開した。【写真】35歳2児の母モデル「おろしたっぷりで美味しそう」しっとり鶏むね料理◆高橋ユウ、鶏むね料理公開高橋は「鶏むねしっとり成功」と記し、手料理を公開。大根おろしがたっぷり乗せられた鶏むね肉が器に盛り付けられ、サニーレタスが彩りを添えている。◆高橋ユウの投稿に反響この投稿に、ファンか