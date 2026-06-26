電車内で女性の下半身を盗撮したとして、愛知県警の男性巡査長が書類送検されていたことがわかりました。 【写真を見る】電車内で女性の下半身を盗撮か… 20代男性巡査長を書類送検 基準に達していないとし公表せず 生活態度に問題→上司がスマホの中身を確認し発見 愛知県警 書類送検されたのは、半田警察署の地域課に勤務していた20代の男性巡査長です。捜査関係者によりますと男性巡査長はことし1月、電車内で女性の下半身な