ドル指数は低下、原油安や米債利回り低下を受けて＝ロンドン為替 ドル指数が低下している。東京昼前の101.570を高値に、前日NY終値101.431を下回っている。ロンドン時間には一時101.185まで低下した。NY原油先物が70ドル台割れ、米10年債利回りが一時4.36％台に低下したことなどがドル売りの背景となっている。 ドルインデックス＝101.26(-0.18-0.17%)