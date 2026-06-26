２６日放送のＴＢＳ系「ひるおび！」（月〜金曜・午前１０時２５分）にサッカー元日本代表でタレントの前園真聖が出演。同日行われた北中米Ｗ杯１次リーグ第３戦・スウェーデン戦（１△１）を振り返った。ネイビーのトップス、黒のジャケット姿で出演した前園。この姿にＸでは「何か顔がシュッとしたよな」「すっきり爽やかになってて、好印象」「顔がぜんぜん違うからわからんかった」「別人のように紳士的になった。あの野性