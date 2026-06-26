ＦＩＦＡのＷ杯の公式Ｘが２６日に更新。世界的な人気を誇るサッカー漫画「キャプテン翼」のエピソードが紹介され、話題になっている。Ｘでは「アニメの伝説が現実と出会う！あの忘れられない『キャプテン翼』のエピソードでは、アニメの中でブラジルと日本が対戦していた」とつづり、両国が対戦する場面をアップ。「ＦＩＦＡワールドカップで本当の対戦になる！芸術が現実を、これ以上ないほど壮大な形で再現した。夢は本