昔の育児法を絶対的な正解だと信じている義母、なかなかの強敵ですよね…。何を言っても「私の方が経験がある」とはね返されてしまう彩乃さん。6ヶ月の息子を抱えながら、義実家で孤独に戦っている姿がなんとも切ないです。母親としての自信まで奪われていく彩乃さんに、誰かひとりでも味方になってもらいたいですよね。>>【まんが】義母の常識が古すぎる(ウーマンエキサイト編集部)